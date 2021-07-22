В России хотят упростить согласование граффити

Процесс согласования граффити в России настолько сложный, что художники попросту не хотят в это ввязываться. Депутаты Госдумы предлагают упростить процедуру.

В настоящее время, чтобы нанести граффити, нужно пройти несколько этапов, получить разрешение от властей, а к самим рисункам предъявляются строгие требования. Результат также должны оценить представители нескольких ведомств, а художник должен быть готов внести изменения в свое творение.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, уличным художникам нужно дать возможность рисовать свободно, но только в определенных местах. Упрощение правил согласования стрит-арта и организация фестивалей и конкурсов граффити повысят уровень культуры.

«Тогда некоторые районы в российских городах, которые сейчас раскрашены граффити и непристойными надписями, перестанут быть похожими на гетто и заиграют новыми красками», – отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Москва, Зоя Осколкова

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