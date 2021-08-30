Актер Артур Диланян умер на сцене

Актер и режиссер Артур Диланян скончался на 60-м году жизни в Москве. Его не стало прямо во время спектакля, который артист играл в Московском Армянском театре.

29 августа Артур Диланян вышел на сцену и до последнего исполнял роль. Его сердце остановилось прямо во время спектакля «Кубик Рубика, или геометрия любви».

«На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек Артур Диланян! Полный жизни, юмора, планов на будущее! Ощущение кошмарного сна», – говорится в сообщении на странице театра в соцсети.

Артур Диланян служил в Московском Армянском театре около 20 лет. Телезрителям артист запомнился по ролям в сериалах «Кухня», «Воронины», «Последний из Магикян», «Пятницкий».

Москва, Наталья Рязанова

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