Мошенники в России стали часто подделывать сайты театров

В России за последние три месяца в десять раз выросло число сайтов, которые маскируются под ресурсы театров. Мошенники наживаются на театралах, а сами культурные учреждения несут репутационные потери.

Если в начале лета специалисты обнаружили 32 ссылки на фейковые сайты театров, то к концу лета их количество увеличилось до 351, говорится в исследовании компании BI.ZONE. Еще 319 ссылок на мошеннические сайты были обнаружены в поисковиках, пишет РБК.

Поделки выглядят почти так же, как настоящие сайты: на них размещается описание спектаклей нового сезона, афиша, а также уведомление о возможности покупки билетов онлайн в связи с пандемией. Но после оплаты жертва, естественно, не получает никаких билетов.

Для большинства фишинговых доменов за основу мошенники взяли сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта». Кроме того, злоумышленники подделывали сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум».

Эксперты связывают увеличение количества мошеннических сайтов по продаже билетов в театры с ростом фишинга в сфере ретейла в целом. Техника атаки «не отличается от атак на покупателей любых других товаров».

Убытки от действий злоумышленников получают в первую очередь зрители, тогда как театр несет значительный репутационный ущерб. Обманутые театралы чаще всего даже не помнят, где именно приобрели билет, и связывают неприятный инцидент с именем театра.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.08.21

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