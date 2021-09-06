Умер знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо

Знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо умер на 89 году жизни, передает Reuters со ссылкой на агентство AFP. Причина смерти артиста пока не уточняется.

Бельмондо родился в 1933 году во Франции. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме «Мольер», хотя сцены с его участием были вырезаны. Одной из его известных киноработ стала лента «Профессионал». Всего на счету артиста более 80 ролей в кино.

Бельмондо был удостоен премии «Сезар», а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Париж, Светлана Антонова

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