Ушел из жизни постановщик шоу Пугачевой и Леонтьева Борис Краснов

Ушел из жизни известный российский художник-постановщик, сценограф Борис Краснов. Ему было 60 лет. Художник умер в одном из московских хосписов.

«Сегодня в 1:15 Борис Краснов скончался от последствий перенесенного инсульта», – сообщил его адвокат Александр Добровинский (цитата по РИА «Новости») и выразил соболезнования родным и близким художника.

По данным СМИ, ранее Краснов перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него случился второй инсульт. В последнее время он был прикован к кровати из-за паралича правой стороны тела и поражения мозга.

Первый инсульт постановщик шоу перенес в 2011 году после задержания по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата выставочной компании. Краснова прооперировали, после чего он восстанавливался за границей. В 2015 году уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

За время своей творческой карьеры Краснов воплотил более 3,5 тыс. проектов. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Краснов также известен как постановщик музыкальных шоу для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев. В 2000 году его назначили художником-постановщиком Кремлевского дворца.

Москва, Наталья Петрова

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