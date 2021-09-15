В сиквеле комедии «Близнецы» у Де Вито и Шварценеггера появится третий брат

У знаменитой комедии «Близнецы» с участием Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито появится продолжение, спустя более 30 лет после выхода фильма. Об этом сообщает Deadline.

В режиссерское кресло вновь вернется Айван Райтман. Сиквел получил название «Тройняшки». У главных героев появится третий темнокожий брат, которого сыграет Трейси Морган.

Студия намерена приступить к съемкам в январе следующего года в Бостоне. Идею для продолжения подсказали Шварценеггер и Эдди Мерфи, который и должен был сыграть третьего брата. Однако он не смог принять участие в проекте.

Комедия «Близнецы» вышла в прокат в 1988 году. При бюджете в 15 млн долларов картина собрала более 200 млн.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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