Актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер. Бракоразводный процесс длился более 10 лет. Об этом сообщает TMZ.

28 декабря высший суд Лос-Анджелеса ввел развод Шварценеггера и Шрайвер в судебную систему.

Бракоразводный процесс длился так долго из-за отсутствия мотивации и урегулирования споров о разделе имущества. По некоторым данным, судебные тяжбы коснулись состояния в размере примерно 400 млн долларов. Имущество в результате было поделено между супругами практически пополам.

Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер поженились в 1986 году. В браке у пары родились четверо детей. В 2011 году Шрайвер подала на развод. Причиной расставания стали непримиримые разногласия. Как выяснилось, разрыв произошел после того, как Шварценеггер закрутил роман с домработницей, которая родила от актера мальчика.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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