Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество бездомным ветеранам из Лос-Анджелеса 25 домов

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выделил в общей сложности $250 тысяч на установку небольших жилых блоков для ветеранов из Лос Анджелеса. Ветераны уже начали в них заселяться. В домиках среди прочего есть кондиционеры, электричество и отопление, – сообщают американские СМИ.

Как передает канал Fox11, артист посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов. В своем Instagram Шварценеггер поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал для помощи ветеранам.

«Мы доказали, что, когда мы работаем все вместе, мы можем решить любую проблему. Сегодня я заранее отпраздновал Рождество. Это была фантастика – провести немного времени с нашими героями и поприветствовать их в новых домах», – написал актер и бывший губернатор штата Калифорния.

В США по состоянию на 2021 год проживают более 40 000 бездомных ветеранов. Основной причиной бездомности среди ветеранов в США являются инвалидность, социальная изоляция, безработица, злоупотребление психоактивными веществами, нехватка доступного здравоохранения и жилья (около 1,53 млн. ветеранов не имеют страховки, а 2 млн. не могут позволить себе медицинское обслуживание), а также низкие соц. выплаты после окончания военной службы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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