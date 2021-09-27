«87 лет обнулить невозможно»: Ширвиндт заявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост худрука Театра сатиры. По его словам, он уже подал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы. В театре меж тем заявили, что ничего не знают о решении артиста.

Причину своей отставки Ширвиндт связал с возрастом. «Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – цитирует артиста ТАСС.

При этом Ширвиндт заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. «Мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении».

Между тем директор Театра сатиры Мамед Агаев не подтвердил информацию об уходе Ширвиндта с поста худрука театра. Он заявил, что «не в курсе», как появилась эти сведения, передает РИА «Новости». Департамент культуры тоже ничего об этом не знает, добавил Агаев.

Александр Ширвиндт пришел в труппу Московского театра сатиры в 1970 году. В 2000 году он занял пост художественного руководителя театра. На счету народного артиста более 80 ролей в театре. Он сыграл в свыше 70 фильмах.

Москва, Наталья Петрова

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