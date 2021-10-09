В Большом театре во время представления погиб артист

В Большом театре во время представления погиб человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня на вечернем представлении оперы «Садко». На сцене рухнула декорация и придавила одного из артистов миманса. От полученных травм от скончался на месте.

«Занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса, администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам», – сообщает telegram-канал Mash. Есть ли другие пострадавшие, не уточняется.

Сейчас в театре работают медики и следственные органы.

Официальных комментариев пока нет. В пресс-службе театра информацию не подтверждают и не опровергают.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.21

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