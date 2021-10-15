Бэнкси дважды продал одну картину и за рекордную сумму

Работа Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продана на аукционе Sotheby's за 18,58 млн фунтов стерлингов (около 25,4 млн долларов). Сумма стала рекордом для работ хранящего анонимность художника, сообщили организаторы торгов.

Картина уже выставлялась на аукцион в 2018 году под названием «Девочка с воздушным шаром» и была продана за 1,1 млн фунтов стерлингов. Но как только объявили, что полотно продано, включился встроенный в раму шредер и уничтожил половину картины.

«Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале. Бэнкси не привыкать попадать на первые полосы, и эта глава его истории захватила воображение людей по всему миру – мы можем только догадываться о том, что будет дальше», – говорится в сообщении аукционного дома.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 15.10.21

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