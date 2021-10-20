Ушел из жизни сыгравший профессора Мориарти актер Виктор Евграфов

В Самаре скончался заслуженный артист России Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в советской экранизации «Шерлока Холмса». Актеру было 73 года. Об этом сообщает киностудия «Самарафильм» в соцсети.

Артист восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции. По информации Союза кинематографистов, Евграфов умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает tvsamara.ru. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Актера похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров», сообщают телеграм-каналы. Дата прощания станет известна позже.

Всего в карьере Виктора Евграфова насчитывается более 30 ролей в качестве актера и каскадера.

Самара, Наталья Петрова

Самара. Другие новости 20.10.21

Сергей Безруков попал в больницу с Covid-19. / В драме будут показывать спектакли с тифлокомментариями – для незрячих и слабовидящих (ФОТО). / Джонни Депп встретился в Белграде с президентом Сербии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»