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Среда, 20 октября 2021, 15:11 мск

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Ушел из жизни сыгравший профессора Мориарти актер Виктор Евграфов

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Смертельная схватка» (1980, Ленфильм)

В Самаре скончался заслуженный артист России Виктор Евграфов, исполнивший роль профессора Мориарти в советской экранизации «Шерлока Холмса». Актеру было 73 года. Об этом сообщает киностудия «Самарафильм» в соцсети.

Артист восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции. По информации Союза кинематографистов, Евграфов умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает tvsamara.ru. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Актера похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров», сообщают телеграм-каналы. Дата прощания станет известна позже.

Всего в карьере Виктора Евграфова насчитывается более 30 ролей в качестве актера и каскадера.

Самара, Наталья Петрова

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