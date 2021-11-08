После прихода во МХАТ нового генерального директора совет попечителей прекратил отношения с театром

Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает свои отношения с театром. 8 ноября об этом заявил председатель совета – коммерческий директор ОАО «УГМК» Игорь Кудряшкин.

«Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», – заявил Игорь Кудряшкин по результатам встречи членов совета попечителей.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики». За сезон 2020/2021 фондом было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького. Благодаря этим средствам театр поставил спектакли «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио», выезжал на гастроли с постановкой «Лес» в Санкт-Петербург. Были зарезервированы средства на премьеры спектаклей режиссеров А. Кончаловского, В. Бортко, Э. Боякова, А. Гребенщиковой, Г. Полищук. Велась работа по созданию Клуба друзей МХАТ и развитию образовательных программ.

«15 премьер, три сцены, на которых ежедневно шли спектакли и творческие лаборатории, проект «Открытые сцены», магазины «МХАТ.Книги» и «МХАТ.Место» – это серьезный результат. За три года проведена огромная работа по сохранению наследия Станиславского и Немировича-Данченко, реконструированы спектакли Станиславского «Синяя птица» 1908 года и Немировича-Данченко «Три сестры» 1940 года, создано современное пространство актуального театра. Мы рады этому опыту и благодарим за сотрудничество команду МХАТ», – заявила директор фонда «Институт культурной политики» Екатерина Сиркен.

«Компания УГМК поддерживала и будет поддерживать изучение и осмысление коренных традиций России, формирование идеи возрождения русской культуры, идеи поиска точек духовного роста. Одной из таких точек был МХАТ им. М. Горького последних сезонов. Сочетание традиции и современного языка – важнейшая задача, которая касается всех нас, и мы должны помогать этому процессу», – рассказал Андрей Козицын, генеральный директор ОАО «УГМК».

«Я вошел в совет попечителей, когда увидел, каким стал театр под руководством Эдуарда Боякова. Первым спектаклем, который я посмотрел, стал «Красный Моцарт» режиссера Ренаты Сотириади. Я не так часто хожу в театр по причине занятости, но после этого ни одну премьеру МХАТ уже не пропускал. «Лавр» я видел пять раз, сначала сам, потом с друзьями и партнерами. Я был поражен, сколько молодых и талантливых артистов в труппе театра, был поражен теми эмоциями, с которыми публика принимает этот спектакль. Эта творческая энергия была мне абсолютно созвучна. Именно поэтому корпорация «Синергия» начала сотрудничество с театром по проекту создания образовательной институции «Новая школа МХАТ», в рамках которой студенты могли проходить практику непосредственно в театре. Именно поэтому я принял решение войти в совет попечителей МХАТ и выразил готовность поддерживать премьеры театра. Работа совета мыслилась нами не только как поддержка театра, но и как поддержка русской культуры в целом», – рассказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Для меня важно, что МХАТ развивал тему государственности и анализировал исторический опыт России. Один спектакль «У премьер-министра мало друзей» про Столыпина способен рассказать молодежи о прошлом страны больше, чем десять книг на подобную тему. Я с удовольствием поддерживал творческие планы театра, поскольку глубоко убежден в необходимости такого диалога с современным зрителем», – отметил председатель совета директоров АО «Ростсельмаш», председатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

«Мы продолжим сотрудничество с «Институтом культурной политики» в реализации проектов, направленных на развитие российского театра и российской культуры. Многие проекты только набирают ход, и мы видим хорошие перспективы», – сказал в заключении Игорь Кудряшкин.

Москва, Елена Васильева

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