Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Ушел из жизни известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Ему было 75 лет.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Литературную деятельность Виктор Коклюшкин начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты» и в других газетах и журналах.

Сатирик сам читал свои монологи, также его сочинения исполняли многие другие юмористы, в том числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.

Писатель много работал на телевидении, участвовал в съемках программ «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и др. На счету Коклюшкина более десятка книг.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.21

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