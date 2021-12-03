Ушла из жизни звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант

В Санкт-Петербурге умерла известная советская и российская актриса тетра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант. Ей было 92 года. О кончине актрисы сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Александринского театра, где служила Ургант. Артистка страдала болезнью Паркинсона.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского.

На большом экране Ургант дебютировала в 1954 году в фильме «Укротительница тигров». Она также сыграла в таких фильмах, как «Двенадцатая ночь», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Воскресный папа», «Вы мне писали», «Сказка про влюбленного маляра». Всесоюзную славу и признание артистке принес фильм «Белорусский вокзал» (1970 год), где Ургант исполнила роль военной медсестры Раи.

Сыном актрисы является известный актер Андрей Ургант, а внуком актер и телеведущий Иван Ургант.

Дата прощания и похорон Нины Ургант пока неизвестна.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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