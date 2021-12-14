Названа дата прощания с режиссером Сергеем Соловьевым

Похороны режиссера и сценариста Сергея Соловьева состоятся 16 декабря на Троекуровском кладбище. Погребение пройдет после отпевания народного артиста РФ.

«Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище», – сообщил источник в окружении режиссера ТАСС.

Собеседник напомнил, что на том же кладбище похоронены близкие Соловьева: его родители и сын Митя.

Как сообщал «Новый День», именитый кинорежиссер умер в возрасте 77 лет в своей квартире на 78 году жизни. Причина смерти пока не уточняется.

Москва, Наталья Рязанова

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