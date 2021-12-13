Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Кинорежиссер, народный артист России Сергей Соловьев умер на 78 году жизни. Сообщается, что его нашли мертвым в своей квартире в центре Москвы. Причина смерти не называется.

Сергей Александрович Соловьев автор 95 работ в 67 проектах.

Соловьев являлся лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народный артиста РФ (1993).

Соловьев снял такие культовые картины как «Асса» и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви».

Сергей Соловьев родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. Его отец – Соловьёв Александр Дмитриевич (1905-1956) был начальником особого отдела НКВД одной из частей Карельского фронта. Мать – Нифонтова Калерия Сергеевна (1922-2001), ветеран Великой Отечественной войны, служащая.

До шести лет жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца.

В 14 лет играл в спектакле «Дали неоглядные» по пьесе Н. Е. Вирты в БДТ в роли мальчик, куда его пригласил Игорь Владимиров, работавший в то время режиссером-стажером в БДТ

Вместе с одноклассником Львом Додиным занимался в Театре Юношеского Творчества (ТЮТ) при Ленинградском дворце пионеров под руководством Матвея Дубровина.

В 1960-1962 годах Сергей Соловьёв работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего.

Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера).

В 1969 году начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссёр в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

На Высших курсах сценаристов и режиссёров с начала 1980-х гг. читает лекции по кинорежиссуре, в 1982-1984 годах руководил мастерской детского фильма.

Член жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.

Сергей Соловьёв преподаёт во ВГИКе на режиссёрском факультете, руководит режиссёрской и актёрской мастерскими, профессор.

В 2002 году выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и является его бессменным президентом.

В январе 2019 года в Москве начал работу Театр-студия САС.

Скончался 13 декабря 2021 года.

Москва, Иван Бабурин

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