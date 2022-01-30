Скончался народный артист Леонид Куравлев

Ушел из жизни известный актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Звезде советского кино было 85 лет.

Артист скончался в воскресенье, 30 января после тяжелой болезни, сообщают информагентства со ссылкой на Союз кинематографистов России. Также информацию о кончине актера подтвердил его сын.

О времени и дате прощания будет известно позже.

В начале января 2022 года Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией в реанимацию больницы в Коммунарке. Актер попал в больницу из одного из московских пансионатов для пожилых людей, сообщал «Стархит». По данным Союза кинематографистов России, тесты на коронавирус показали отрицательный результат. В то же время ряд изданий, напротив, сообщали, что у артиста была выявлена коронавирусная инфекция. 22 января, по информации СМИ, артиста перевели на восстановление в реабилитационный центр.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955 году поступил во ВГИК со второй попытки.

В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1959). Эта лента была курсовой работой студентов ВГИКа. Также будучи студентом Куравлев снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».

Всего на счету артиста роли в более двух сотнях фильмов. Всесоюзную популярность и народную любовь Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Живет такой парень». Актер также запомнился по таким лентам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Гори, гори, моя звезда», «Не может быть!», «Вий», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Жизнь и приключения Робинзона Крузо».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»