Названы претенденты на «Оскар»

Номинантов на престижную премию в области кинематографии «Оскар» за 2021 год объявила Американская академия кинематографических искусств и наук. Проведение 94-й церемонии вручения премии «Оскар» состоится в Голливуде 27 марта, – сообщается на сайте организации.

На главную кинопремию в этом году в категории «Лучший фильм года» претендуют сразу десять картин: «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Вестсайдская история», «Кода», «Власть пса», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Король Ричард» и японский фильм «Сядь за руль моей машины».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены картины «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена, «Рука бога» Паоло Соррентино, «Лунана: Як в классе» Паво Чойнинга Дорджи, «Худший человек на свете» Йоакима Триера. Российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не получил номинацию.

В номинации «Лучший режиссер» представлены: Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

На «Лучшую женскую роль» претендуют Николь Кидман «Быть Рикардо», Оливия Колман «Незнакомая дочь», Пенелопа Крус «Параллельные матери», Джессика Честейн «Глаза Тэмми Фэй» и Кристен Стюарт «Спенсер».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч.

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены: Хавьер Бардем «Быть Рикардо», Бенедикт Камбербэтч «Власть пса», Эндрю Гарфилд «Тик-так, бум!», Уилл Смит «Король Ричард» и Дензел Вашингтон «Макбет».

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» поборются Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи.

В номинации полнометражный анимационный фильм представлены: «Лука», «Побег», «Энканто», «Митчеллы против машин», а также «Райя и последний дракон».

Вашингтон, Иван Бабурин

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