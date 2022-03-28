В США прошла церемония вручения кинопремии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград 94-й премии американской киноакадемии. Список лауреатов представлен на официальном сайте организации.

Лучшим фильмом в 2022 году стал «CODA: Ребенок глухих родителей» режиссера Шаха Хидера. Лента является ремейком французской картины «Семейство Белье» и повествует о семье глухих, чья слышащая дочь понимает, что хочет петь и посвятить свою жизнь музыке.

За «Оскар» в этой категории боролись «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Дюна» Дени Вильнева, «Белфаст» Кеннета Брана, «Не смотрите наверх» Адама Маккей, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Король Ричард» Рейнальдо Грина, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона и «Власть пса» Джейн Кэмпион.

Кроме главной награды фильм Хидера стал обладателем «Оскара» за лучший адаптированный сценарий.

Премии за лучшую режиссуру удостоена Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса».

Лучшими актерами по версии «Оскара» стали Уилл Смит за роль в «Короле Ричарде» и Джессика Честейн за работу в фильме «Глаза Тэмми Фэй».

«Оскара» в категории актер и актриса второго плана получили Трой Котсар («CODA: Ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

Японский фильм режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» стал лауреатом «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм».

Награда за «Лучший оригинальный сценарий» досталась фильму «Белфаст».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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