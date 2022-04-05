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Вторник, 5 апреля 2022, 15:27 мск

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Студии отказываются снимать фильмы с Уиллом Смитом из-за скандала на «Оскаре»

Фото: Pixabay

Компании киноиндустрии отказываются от проектов с Уиллом Смитом в главной роли. Продюсеры не хотят иметь дело с актером из-за инцидента, произошедшего на церемонии награждения кинопремией «Оскар».

Apple TV+ собиралась снять биографический фильм о Смите. Но теперь продюсеры посчитали это рискованной затеей.

Более того, Sony Pictures заморозила съемки фильма «Плохие парни 4» со Смитом, а Netflix отказался от съемок криминальной драмы Fast and Loose.

Уилл Смит подпортил себе репутацию, ударив ведущего церемонии награждения премией американской киноакадемии Криса Рока. Комик неудачно пошутил о прическе супруги Смита Джады. Сам пострадавший решил не обращаться в правоохранительные органы. Смит позже извинился за свое поведение и подчеркнул, что считает своей обязанностью защищать свою семью.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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