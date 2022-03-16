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Среда, 16 марта 2022, 16:23 мск

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Берлинский кинофестиваль заявил об отстранении России

Берлинский международный кинофестиваль исключил российские ведомства, делегации и лиц, поддерживающих Кремль. При этом деятелей культуры, выступающих с критикой властей РФ, отстранять от участия не стали.

Как говорится в заявлении пресс-службы фестиваля, об исключении кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале или их изоляции по национальному признаку не может быть и речи, так как слишком часто в их работах содержится критика соответствующих режимов. Кроме того, Берлинале однозначно выступает против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения.

«Другое дело – исключить официальное государство и в данном случае российские ведомства или делегации, а также лиц, поддерживающих режим, от участия в Берлинале», – отмечают организаторы фестиваля.

Ранее стало известно, что Каннский кинофестиваль решил не принимать российскую делегацию и других представителей, связанных с правительством РФ, из-за ситуации на Украине.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Культура, Россия, Европа, Санкции против России,