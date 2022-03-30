Брюс Уиллис завершает карьеру из-за болезни

Жена популярного голливудского актера Брюса Уиллиса сообщила, что ее муж вынужден закончить карьеру из-за диагностированной у него афазии, – сообщают СМИ.

Жена актера Эмма Хеминг-Уиллис в одной из соцсетей написала: «Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила».

Афазия – расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Этот синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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