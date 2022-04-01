Джим Керри объявил об уходе на пенсию

Известный голливудский актер Джим Керри объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Hollywood Life.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно», – заявил артист, давая интервью. 60-летний Керри считает, что достаточно сделал для индустрии кино и ему пока уйти на покой.

«Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь...» – добавил актер.

При этом Керри не исключает, что в будущем может рассмотреть участие в проектах, которые он сочтет по-настоящему важными.

Карьера Джима Керри началась более 40 лет назад, когда он выступал в качестве стендап-комика в Торонто. Наиболее полюбившиеся россиянам комедии был сняты в 1990-е годы. Среди самых известных кинолент с Керри в главной роли – «Маска», «Тупой и еще тупее», «Лжец-лжец» и другие.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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