Пианистов из России допустили к участию в международном конкурсе в США

Российские музыканты смогут принять участие в XVI Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна. Мероприятие пройдет в июне в США, передает РИА «Новости».

Как указал президент и исполнительный директор конкурса Жак Маркиз, организаторы не делают различий между аполитичными артистами по признаку их национальности, пола или этнической принадлежности.

«Мы твердо поддерживаем музыкальное сообщество по всему миру в его приверженности этим идеалам», – приводятся слова Маркиза на сайте конкурса.

Всего к участию в прослушивании допустили 30 человек, шестеро из них россияне, двое из Белоруссии и один из Украины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»