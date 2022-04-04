Пианистов из России допустили к участию в международном конкурсе в США

Российские музыканты смогут принять участие в XVI Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна. Мероприятие пройдет в июне в США, передает РИА «Новости».
Как указал президент и исполнительный директор конкурса Жак Маркиз, организаторы не делают различий между аполитичными артистами по признаку их национальности, пола или этнической принадлежности.
«Мы твердо поддерживаем музыкальное сообщество по всему миру в его приверженности этим идеалам», – приводятся слова Маркиза на сайте конкурса.
Всего к участию в прослушивании допустили 30 человек, шестеро из них россияне, двое из Белоруссии и один из Украины.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube