Финляндия в нарушение международного права арестовала принадлежащие российским музеям предметы искусства

Директор отдела таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит на пресс-конференции в среду, 6 апреля, подтвердил, что их таможня задержала принадлежащие российским музеям предметы искусства на сумму € 42 млн., – сообщает информационное агентство YLE.

Ракшит сказал, что таможня поставила в известность МИД Финляндии о том, что картины в направляющихся в Россию грузовиках, попадают под санкции. Расследование проводится на уровне ЕС, по проверенным данным страховая стоимость картин составляет € 42 млн.

Директор отдела таможенного контроля Финляндии также заявил, что его ведомству был выдан соответствующий ордер на конфискацию и что следствие опирается на запрет на ввоз в Россию ценностей.

«В 2014 году в связи с «дестабилизирующими действиями России на Украине» ЕС принял постановление, в которое была внесена поправка о запрете продажи, передачи и вывоза предметов роскоши в Россию. Запрет распространяется на произведения искусства, коллекции и антиквариат», – сообщил журналистам Сами Ракшит.

Также финский чиновник уточнил, что Финляндия учитывает международные договоренности о предметах искусства и музейные соглашения. Картины, скульптуры, предметы древности, принадлежащие российским музеям, теперь находятся на временном хранении в Хельсинки.

Глава отдела экспортного контроля Министерства иностранных дел Теему Сеппонен заявил что задержанные произведения являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены на родину.

Отметим, что речь идет также о предметах искусства, принадлежащих Эрмитажу, Третьяковской галерее и другим музеям. Среди полотен более 200 шедевров, в том числе работы Родена и Мане.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест таможенной службой Финляндии российских культурных ценностей является «правовым беспределом».

«По сути, эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами – правовой беспредел», – написала в своем комментарии представитель российского МИДа.

По словам Захаровой арест произошел в нарушение международного права. Арестованы принадлежащие Российской Федерации культурные ценности, неприкосновенность которых обеспечивалась гарантиями стран, в которых проводились выставки.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»