В Россию вернулись задержанные на финской границе картины

Картины российских музеев были возвращены в целости и сохранности. Ранее полотна застряли в Финляндии из-за некорректного определения в декларации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее финской таможней были задержаны четыре произведения искусства из собрания Третьяковской галереи и музея «Абрамцево». Картины прибыли в хранилище Третьяковской галереи в Лаврушинском, где их распаковали.

«Мы будем сверять сохранность полотен. Произведения останутся в хранилище, пока что выставляться не будут», – рассказал эксперт-реставратор.

По словам главы музея Зельфиры Трегуловой, финская таможня задержала картины из-за того, что в таможенных декларациях произведения описаны, как товар. «Код товара: «картина, написанная от руки». Это посчитали относящимся к санкциям в отношении предметов роскоши и антиквариата», – сказала директор музея.

Москва, Зоя Осколкова

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