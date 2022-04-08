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Пятница, 8 апреля 2022, 12:44 мск

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Минкульт РФ пообещал вернуть задержанные в Финляндии коллекции к выходным

Задержанные в Финляндии экспонаты российских музеев могут вернуться в Россию в ближайшие выходные, сообщили в Минкультуры РФ. Министерство вместе с российским посольством в Финляндии, МИД и таможенной службой работает над возвращением предметов искусства.

С помощью российских дипломатов Минкульт сумел связаться с европейскими и финскими властями. Еврокомиссия согласилась, что привезенные в Европу экспонаты не попадают в санкционный перечень и могут продолжить путь в Россию.

«Решение Еврокомиссии дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. Минкультуры уже приступило к организации возврата коллекций, ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные», – пояснили в пресс-службе министерства.

Экспонаты из российских музеев участвовали в двух выставках в Италии, но при возвращении в Россию были задержаны на финской таможне. Сотрудники ведомства заявили, что у них находятся санкционные предметы искусства на 42 млн евро. Экспонаты принадлежат Эрмитажу, Третьяковской галерее, Государственному музею Востока, музеям-заповедникам «Царское село» и «Павловск» и «Гатчина».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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