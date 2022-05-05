Коллекция Морозовых вернулась из Парижа в Россию (ФОТО)

Коллекция русских меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулась из Франции в Россию. Экспонаты уже доставлены в государственные музеи. Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале. По ее словам, транспортировка картин, графических работ и скульптур заняла почти 20 дней. Последние машины с экспонатами пересекли российскую границу 2 мая.

Любимова отметила, что на выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны более 150 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

«Возвращение коллекции Морозовых – это результат большой командной работы», – написала министр. Она поблагодарила за поддержку правительство России, МИД РФ, Федеральную таможенную службу и три транспортные компании – «Арт-курьер», «Хепри» и «Хазенкамп».

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

Любимова также сообщила, что полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания Морозовых можно будет увидеть летом в Москве в ГМИИ имени Пушкина.

Выставка «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» проходила в Париже с сентября 2021 года по апрель 2022 года. На ней были представлены 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 – из Русского музея.

В коллекцию входят работы Михаила Врубеля, Клода Моне, Эдварда Мунка, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других художников.

Надо отметить, что власти Франции конфисковали предоставленную для выставки в Париже картину Петра Кончаловского «Автопортрет в сером» из собрания попавшего под санкции российского миллиардера Петра Авена. Кроме того, конфискована еще одна картина из коллекции братьев Морозовых – портрет Тимофея Морозова работы художника Валентина Серова. Полотно принадлежит московскому Музею искусства авангарда МАГМА, созданному российским бизнесменом Вячеславом Кантором. После начала военной спецоперации на Украине ЕС ввел против Кантора персональные санкции.

Москва, Наталья Петрова

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