Дальневосточник нашел меч возрастом в 1,5 тысячи лет

Коллекция Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева пополнилась мечом времен эпохи Троецарствия. Артефакт возрастом в 1,5 тыс. лет был найден во время вспашки поля, рассказали в музее.

Житель приморского села Покровка принес необычную находку в музей, и специалисты установили ее возраст. Оказалось, меч изготовлен в период существования трех государств на территории южной Маньчжурии и Корейском полуострове с первого века до н.э. по седьмой век н.э.

«В «Ночь музеев» Дмитрий связался с главным хранителем фондов. В этот же день меч привезли в музей. После необходимых процедур экспонат, скорее всего, пополнит коллекцию оружия в зале «Магия клинка», – пояснили в пресс-службе музея.

Владивосток, Наталья Рязанова

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