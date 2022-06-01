Бывшая жена Джони Деппа выплатит ему 10 миллионов долларов за свою клевету

Актер Джонни Депп выиграл против своей бывшей жены Эмберд Херд в громком деле о клевете за ее слова о «домашнем насилии» в отношениях, – сообщают СМИ.
Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. В результате бывшая жена актера будет обязана выплатить Деппу компенсацию в размере $10 млн., а также $5 млн. штрафа.
Следует отметить, что суд также постановил, что Депп должен будет выплатить Эмберд Херд $2 млн. по встречному иску.
На оглашении приговора Джони Депп не присутствовал, он сейчас находится в Великобритании.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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