Бывшая жена Джони Деппа выплатит ему 10 миллионов долларов за свою клевету

Актер Джонни Депп выиграл против своей бывшей жены Эмберд Херд в громком деле о клевете за ее слова о «домашнем насилии» в отношениях, – сообщают СМИ.

Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. В результате бывшая жена актера будет обязана выплатить Деппу компенсацию в размере $10 млн., а также $5 млн. штрафа.

Следует отметить, что суд также постановил, что Депп должен будет выплатить Эмберд Херд $2 млн. по встречному иску.

На оглашении приговора Джони Депп не присутствовал, он сейчас находится в Великобритании.

Вашингтон, Иван Бабурин

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