Новая возлюбленная Джонни Деппа – екатеринбурженка с Сортировки (ФОТО)

Американский 61-летний актер Джонни Депп встречается с екатеринбурженкой, которая жила и училась на Сортировке. Это 28-летняя модель и косметолог Юлия Власова. Об этом пишет газета Daily Mail.

Об их отношениях говорят еще с 2022 года, когда гитарист Джефф Бек после концерта в Чехии выложил сети фотографии пары. А на прошлой неделе их заметили в Лондоне на выходе с вертолетной площадки.

По данным источника, Джонни и Юлия познакомились три года назад на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах. Как сообщается, отношения носят случайный характер, поскольку они встречаются «то тут, то там».

Юлия Власова живет в Праге, где у нее есть свой салон красоты, работает моделью и инфлюенсером. Она закончила Дипломатическую академию МИД России, МГИМО, университет Западной Богемии в Чехии. В 2021 году Юлия стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс офис», который проходил в Москве. Как стало известно, девушка большую часть жизни прожила на Урале, в Екатеринбурге и Полевском.

На данный момент Юлия проводит много времени в Великобритании, где живет Джонни Депп после громкого судебного процесса с его бывшей женой Эмбер Херд.

Фото: Daily Mail

Екатеринбург, Дарья Деменева

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