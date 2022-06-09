К 350-летию Петра I запустили сериал с Киркоровым в главной роли (ФОТО)

В «Одноклассниках» в честь 350-летия со дня рождения Петра I состоялась премьера исторического скетчкома. Легендарные события и путешествия российского императора в Европу в сериале пересказаны на современный лад в формате скринлайф – так, как если бы в эпоху Петра существовали компьютеры, соцсети и интернет. Главную роль исполнил Филипп Киркоров.

Сюжет комедии такой: Пётр ведёт видеоблог «Распаковка», строит маршрут путешествия в Европу через сервис онлайн-карт, переписывается с Лефортом и Головиным в мессенджерах и даже создает фейковый профайл в соцсетях, чтобы – как и в реальном путешествии – в Европе его никто не узнал. Интерфейс всех онлайн-сервисов и приложений воссоздан в стилистике карт и документов эпохи Петра. Сериал напичкан «пасхалками», чтобы их найти, надо внимательно разглядывать все скринлайф-элементы на рабочем столе компьютера Петра I.

«Вживаться в роль было легко, ведь Петр I по сюжету ведет себя практически как любая современная знаменитость: активен в соцсетях, переписывается в личке со своими звездными друзьями, ездит на гастроли. Ну а что касается поразительного внешнего сходства с первым российским императором… Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Петр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора всероссийского», – прокомментировал участие в проекте Филипп Киркоров.

За производство проекта отвечала студия «Базелевс» и продюсерская компания Magic Production. Проект реализуется при поддержке Института развития Интернета и соцсети «Одноклассники».

«Мы попытались пересказать всем известные события так, как до нас это никто не делал. Показать историю так, как мы следим за настоящим сегодня – через экраны компьютеров и смартфонов, визуальный язык соцсетей и онлайн-пространства. Проект, с одной стороны, сохранил внимание к историческим деталям, а с другой – получил свойственную интернет-культуре ироничность. Нам интересно попробовать изложить таким образом и другие исторические эпизоды», – рассказала генеральный продюсер студии «Базелевс» Лала Рустамова.

Посмотреть серии можно в «Одноклассниках», по ссылке.

Москва, Марина Иванова

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