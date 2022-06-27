Михалков дал страшный прогноз о создании «Уральской партии»: «Это приведет к развалу страны»

Режиссер и ведущий программы «Бесогон-ТВ» Никита Михалков выступил с обличительной речью в адрес свердловских политиков. Он рассказал о создании «Уральской партии» и сделал мрачный прогноз, к чему может привести появление такого политического объединения. «Новый День» приводит полностью расшифровку отрывка из нового выпуска «Бесогон-ТВ».

«Вспомните, как в свое время в начале 90-х свердловский губернатор Эдуард Россель пытался создать Уральскую республику, он даже уральскую валюту придумал, и даже депутаты областные эту идею приняли, и даже была валюта уральская – посмотрите эскиз, уральский франк. Мало того, в 1997 году уральские франки были выпущены в обращение на Серовском металлургическом заводе, ими можно было расплачиваться в заводских магазинах, столовых, буфетах. Тогда это не получилось. Но зародыши этого…

Я не хочу повторяться про Ельцин-центр, чтобы меня не упрекнули в маниакальности, мне достаточно того, что я услышал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который тоже усомнился в том, что не все хорошо в датском королевстве: «Действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии общественности».

Ну а как может не вызывать вопросов, например, выступление генерального консула США в Екатеринбурге Отто Ханса ванн Майерсона перед элитой Екатеринбурга на праздник Дня независимости? Посмотрите реакцию на это выступление: «Мы должны говорить прямо и откровенно, США продолжат поддерживать независимую и мирную Украину, будут способствовать прекращению незаконной оккупации Крыма и прекращению усилий по дестабилизации других регионов Украины». Мы, к сожалению, не имеем обратной точки этого кино – кто же его слушает? Но его же кто-то слушает, он же по-русски говорит. А мы услышали какой-нибудь протест, кто-нибудь хлопнул дверью, кто-нибудь крикнул: «Ложь! Не сметь!»? Нет, нету таких. Мне очень понравилась реплика Дмитрия Рогозина: «После просмотра у меня появилось два вопроса. Почему этот дипломат все еще трудится в России? Это первый. И второй – откуда на Урале у нас столько власовцев?» Судя по всему, никто из россиян, в том числе Евгений Ройзман, присутствовавший на мероприятии, не прервал наглую речь американца, даже не пытался покинуть зал. Если это не грубый монтаж, то эти вопросы более чем актуальны.

А вот студенты Уральской государственной архитектурной академии, которые категорически выступают против знака Z на здании своего университета. То есть они против специальной военной операции, которую проводит их страна, защищая своих соотечественников на Донбассе. А из кого вырастают эти студенты? Может быть, из этих ребят, которые только что посетили ЕЦ? (Далее следует нарезка опроса подростков, которые рассказывают, в каких странах хотели бы учиться и жить, они называют США, Германию и т.д., – прим. ред.).

Все это происходит не где-нибудь, а в стратегическом регионе страны, на Урале, где ковалась победа в Великой Отечественной войне, где мощнейшее ВПК, это кузница огромной страны. Как вы думаете, насколько случайно в том регионе губернатор Евгений Куйвашев организовывает «Уральскую партию»? Вот насколько информация эта верна? Не знаю. То есть партия, как я могу понять, отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. А что это значит? Допустим – если это так, не утверждаю, задаю вопрос, – вот появляется некая обеспеченная финансами организация. Объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология Ельцин-центра. А дальше может появиться Сибирская партия, Дальневосточная, Северная и так далее. И это к чему ведет? Это ведет именно к тому, к чему призывает Бжезинский, к развалу страны, превращению ее в обломки.

А вот вам маленький пример самостийности, крошечный. Именно в то время, когда в Думе обсуждается введение серьезных санкций против пропаганды ЛГБТ, в Екатеринбурге на выпускном вечере в лицее № 12 мы видим вот такой танец. Начинается скандал. Губернатор Евгений Куйвашев вступается за директора лицея: «Я не допущу, чтобы директор лицея – Любовь Михайловна Кулева – из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана». А вот как быть с раздвоением сознания этих ребят, которые принимали участие в этом танце? Как быть, если, с одной стороны, они знали, что государство против этого, и в то же время это делали? И получали защиту губернатора? В этом случае можно пойти дальше – и так же легко относиться к тому, что в США до 14 лет можно выбирать, кто он, мальчик или девочка. А я вот поставил себя на место ЕК, и как будто бы мне задали этот вопрос, который я сейчас задаю, что бы я ответил? Я бы послал бы того, кто мне этот вопрос задал. Знаете почему? Я бы ответил: «У вас в Москве на Красной площади на книжной ярмарке в топе находится книга «Лето в пионерском галстуке» о детских сексуальных однополых отношениях, гигантские деньги тратятся на ее раскрутку. А когда устраивают этот шабаш на «Муз-ТВ» с ЛГБТ-демонстрацией? Или когда вы в качестве спикера приглашаете Даню Милохина на экономический форум? Или когда Филипп Киркоров сначала в перьях топчется на кресте во время концерта, а потом в кино играет царя Петра Первого? Или когда устраивается абсолютно фантасмагорическое зрелище – свадьба самозванца Гоши в Исаакиевском соборе в присутствии почетного караула? Или безумные соревнования в Новосибирской области – копание могил на скорость? Или когда ради хайпа в храме, где венчался Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Гончарова, венчаются режиссер Богомолов и Ксения Собчак, чьи отношения к религии достаточно известны. И они приезжают туда в карете, а уезжают оттуда на катафалке, и вот это происходит потом (демонстрируются кадры танца Собчак в боди и полуобнаженных юношей под откровенную музыку, – прим. ред.). Какие у вас ко мне претензии – спросил бы я на месте Евгения Куйвашева. Ну согласитесь, что после всего этого детский танец в лицее Екатеринбурга может показаться шуткой».

Екатеринбург, Елена Сычева

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