Губернатор Куйвашев вступился за школьников и директора из оскандалившегося лицея: «За шутку можно пожурить»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за подростков, станцевавших странный танец на выпускном в екатеринбургском лицее №12, а также за директора учебного заведения, которого глава минобраза предложил уволить. «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящих своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», – заявил губернатор.

Также он пообещал, что директрису Любовь Кулеву не уволят. «Я не допущу, чтобы Любовь Михайловна из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», – подчеркнул он.

Напомним, подростки в розовых костюмах исполнили в школьном дворе танец с элементами тверка и раздевания. Позднее в лицее объяснили, что это была пародия на тренды «Тик-тока», которые и высмеивали ученики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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