В Екатеринбурге уволили завуча лицея №12 из-за «ЛГБТ-танца»

В Екатеринбурге уволили завуча лицея №12 после скандала с «ЛГБТ-танцем» учеников. Об этом изданию Ура.ру сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«По мнению нашего руководителя (губернатора Евгения Куйвашева – прим. ред.), это, конечно, шутка. Но я тоже такие шутки… [не одобряю]. Такого в стенах школы происходить в принципе не должно. По завучу мы приняли решение – уволим. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение. Все-таки надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно. Директор – человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. И за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя», – заявил мэр.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили высказывание градоначальника. Позиция городского департамента образования пока неизвестна. Добавим, что на прошлой недели в учебном заведении началась служебная проверка.

Как ранее писал «Новый День», скандал вокруг лицея № 12 в Екатеринбурге разразился после того, как журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно пародируя современных поп-звезд, а затем снимают футболки. Соловьев назвал происходящее «ЛГБТ-танцем». После скандала министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву – педагога с 50-летним стажем. Но губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и за детей, призвав никого не увольнять: «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Ольга Тарасова

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