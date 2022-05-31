Министр образования: «Руководителя лицея, где дети исполнили «ЛГБТ-танец», надо уволить»

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора лицея № 12, где дети исполнили неприличный (по мнению некоторых) танец, нужно уволить. Министр заявил, что в условиях, когда школы должны все больше внимания уделять воспитанию детей, руководство не проследило за тем, «какие смыслы дети пытаются вложить в свое выступление».

Приводим слова Юрия Биктуганова дословно: «Резонанс, который вызвало выступление школьников, понятен. Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление. Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна. Эта ситуация непонимание вызвала и со стороны родительского сообщества. В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить».

Еще час назад на запросы корреспондента «Нового Дня» в министерство образования в пресс-службе отвечали, что ведомство не занимается этим вопросом. «Все вопросы в департамент образования Екатеринбурга», – говорили там.

Лицеем № 12, который считается одним из самых престижных в Верх-Исетском районе, руководит Любовь Кулева. Стаж работы педагога – 50 лет. На сайте школы сказано, что директор награждена почетным знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования», грамотами облдумы, благодарственными письмами главы Екатеринбурга и губернатора Свердловской области.

Напомним, скандал вокруг екатеринбургской школы разразился после того, как журналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале выложил видео с выступлением подростков лицея. «Это не школа в г. Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности. На уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди», – перепостил Соловьев сообщение одного телеграм-канала.

Департамент образования Екатеринбурга ответил на обвинения. Там рассказали, что 12 мая в лицее проводился традиционный конкурс «Танцевальная галактика», приуроченный к Международному дню танца. И дети представляли танцы разных стилей. Поскольку специальной подготовки у них нет, мальчики исполнили танец-пародию.

«Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», – комментировали в департаменте.

Мэрия уже провела работу с администрацией школы (директором, заместителем директора по воспитательной работе, классным руководителем), педагогам провели внеплановый инструктаж. В самом лицее на звонки «Нового Дня» не ответили.

Добавим, что в 2022 году во всех школах Екатеринбурга появятся советники по воспитанию. По всей видимости, именно они будут следить, чтобы никаких выходящих за рамки номеров школьники не исполняли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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