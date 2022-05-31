Профсоюз: за директора лицея № 12, прославившегося «ЛГБТ-танцами», могут вступиться родители и учителя

Представители независимого всероссийского профсоюза «Учитель» считают, что директора лицея № 12 Любовь Кулеву могут отстоять учителя и родители. Напомним, руководителя школы предложил уволить министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов после публикации видео, на котором ученики танцуют неприличный, как ему показалось, танец.

«Конкретно про этот случай нам в профсоюзе пока неизвестно. Но если директор и весь коллектив лицея обратятся к нам, то помощь мы можем оказать, хотя бы теоретическую, – рассказала «Новому Дню» оргсекретарь всероссийского профсоюза «Учитель» (считается независимым, по сравнению со многими официальными профсоюзами) Ольга Мирясова. – В нашей практике чаще встречается, когда приходится защищать учителей от руководителей, но и случаи, когда общественность встает на защиту директора, тоже есть. Например, в Москве в поддержку уволенного директора школы № 113 Давора Табу выходили на митинги родители не только этой школ, а многих. Поэтому, если в конкретном случае в Екатеринбурге дойдет до увольнения директора, я бы предложила родителям бороться. Сегодня родители в системе образования – люди, которые могут влиять на судьбу учреждения. У них есть такое моральное право».

Пока от родителей учеников лицея № 12 никаких заявлений не поступало, в интернете их тоже нет. Но в целом мнения мам и пап относительно «ЛГТБ-танцев» (на самом деле дети пародировали, либо высмеивали популярных исполнителей и ни к чему не призывали, – прим. ред.) разделились. Например, на популярном уральском родительском форуме Umama есть высказывания как в поддержку лицея и детей, так и против.

«Мир стабилен. Подростки устраивают провокационные выступления и просто веселятся, потрепанные жизнью взрослые, у которых уже стерлась память о себе в 16, шумят о нравственности и сетуют, что мир катится в пропасть. Уже 3000 лет одно и тоже. Все никак мир не пропадет», – пишет пользователь svetlonio.

«А вы посмотрели? там на самом деле нет ничего ТАКОГО. Именно смешно. Дети высмеяли пошлость, которая льется на них тоннами отовсюду», – заступается за подростков аноним.

Другие родители считают, что такому разврату в школе не место: «Это зашквар полный! С Соловьёвым полностью согласна. Это не норма! Школа не место для подобных танцев с сексуальным подтекстом. В неокрепшие умы вкладывают не те «ценности» и вот это вот всё мы потом наблюдаем», – пишет другой аноним.

«И это сейчас уместно в школе ? там же дети учатся, а не бордель...» – соглашаются другие.

Напомним, скандал вокруг лицея № 12 в Екатеринбурге разразился после того, как журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно парадируя современных поп-звезд, а затем снимают футболки. Соловьев назвал это «ЛГТБ-танцем» и в очередной раз намекнул, что в Екатеринбурге (городе «мерзотной либероты») это не удивительно, тем более что «в 2019 году лицей получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности», – нагнетает он.

После скандала министр образования Свердловской области предложил уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву – педагога с 50-летним стажем и большим числом наград, в том числе – от областных властей.

Хотя еще до этого заявления департамент образования Екатеринбурга, который провел проверку в лицее, заявил, что никаких ЛГТБ-посылов в выступлении не было.

«Ребята представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений. В связи с тем, что дети не имеют специальной хореографической подготовки, был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», – комментировали в мэрии. Там также сообщили, что с администрацией лицея уже проведена профилактическая работа. Источник в департаменте образования сообщил «Новому Дню», что решение об увольнении директора пока не принято. Скоропалительных выводов делать никто не хочет, идет внутренняя проверка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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