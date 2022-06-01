Скандал вокруг лицея № 12 поделил уральцев на консерваторов и либералов: в соцсетях нарастает агрессия

После вчерашнего скандала вокруг лицея № 12, где подростки исполнили откровенный танец-пародию, соцсети и форумы буквально бурлят. Родители Екатеринбурга условно поделились на два лагеря: консерваторы активно порицают и детей, и школу; либерально настроенные – защищают и вспоминают концерты с переодеваниями из своего детства.

Одной из площадок для обсуждения стала страница губернатора Евгения Куйвашева «ВКонтакте». Под постом, в котором он вступился за директора лицея № 12 и детей, уже более 1600 комментариев. Такой активности на странице еще не было. Уральцы всю ночь и все утро дискутируют, имеет ли танец школьников отношение к ЛГТБ-сообществу или это просто неудачная пародия. Позволительно ли такие выступления проводить в школе или это уже за гранью?

«Вот до сво было много разных приколов от школьников (и в женщин переодевались и в 90е мы прикалывались), и все было воспринято нормально, сейчас что происходит то? Что за маразм? Себя вспомните в юности», – пишет пользователь Ирина Василькина.

«Если бы это был прикол, никто бы даже возмущаться не стал, а здесь явное массовое, психическое расстройство», – парирует Лидия Шмидтке.

«Повторюсь: в наше время... В наше время – при ректоре Третьякове – как только парни ни одевались, когда ставили сценки ко Дню первокурсника – в актовом зале, всё официально! Мини-юбки, грудь во-от такая, колготки, каблуки. Помада! Где сейчас работают – в серьёзных банках. Взрослые семейные люди. Просто было весело, было здорово. Как и тут – девчонки явно визжат от смеха.Почему надо доказывать идиоту, что это нормально? Завтра он скажет, что в шортах геи ходят – и будем оправдываться?» – пишет Софья Конева. «Если бы они действительно надели простые юбки. Здесь одежда соответствующая и с намёком. Как не обратили на это внимание организаторы концерта, непонятно. Сейчас нужно быть очень осторожными», – парирует Светлана Посошнова.

Почти каждая ветка комментариев превращается в своеобразное поле словесной бойни, где люди после безобидных высказываний опускаются до оскорблений, переходят на личности.

Есть среди комментаторов Евгения Куйвашева и родители, чьи дети учатся в лицее № 12. Например, одна из мам пишет: «Наша Любовь Михайловна руководит огромным лицеем – 4 здания и при этом знает каждого ученика и в лицо и по имени, мало этого, они и родителей знает почти всех по имени отчества. И с чувством юмора, и с выдержкой у неё всё в порядке. […] Мне 50 лет и я преерасно помню как все мы в пионеских лагерях, в школьных концертах красили наших парней, отдавали им свои юбки и платья для участия в сценках, все смеялись, понимали приколы. Тогда не было этих ЛГБТ, поэтому никто не мог заподозрить в рекламе секс меньшинств никого. Как у Соловьёва мозг работает в эту сторону это вопрос. Может ему эта тема близка, чем ему наш Ельцин Центр поперёк горла встал не понятно. Я бы вообще Соловьёву ответила так: " А что ж ты ждал от города Бесов и Мерзот Либерастных»?! Бредятина его уже за все пределы вышла. Понятно, что мстит, раз на него в суд подали!»

Еще одной крупной площадкой для обсуждения ситуации вокруг лицея стал родительский форум Umama. На главной странице – сразу три темы посвящены скандалу. В каждой количество страниц растет ежеминутно. Здесь родители больше обсуждают танец парней с точки зрения воспитания. Позволительно ли подросткам устраивать такие пляски? Или это «противоречит семейным ценностям»? Одни мамы упрекают других в чрезмерном либерализме и толерантности, в ответ слышат упреки про чрезмерный консерватизм и «скрепность».

«Господи, вы че все, молодыми не были? Не дурили, не прикалывались, не ржали до слез? Вы че все, пенсами занудными родились? Ну давайте, стукните в минобр еще, пусть там всех поувольняют. Кругом наркоманы и проститутки! Гейропа всех испортила! Тьфу. Какое-то сборище УГ», – пишет пользователь Марья.

«Парни попами крутят в кожаных ремешках. Это в 8 классе у порога школы (считаю такое допустимо только в клубах). Я не ханжа, но мне прямо [смайл тошнит]», – пишет аноним.

«Какие крутые дети! Свободные, толерантные, раскрепощенные! Выступление огонь», – пишет Tarampampam.

«Если бы вы любили своих детей, вы бы прививали им традиционные ценности. В которые входят и забота об инвалидах. Поэтому ваши попытки лгбт и прочую дичь объединить с этой категорией чудовищны в своей циничности», – пишет Vasilisa_Votpuske.

«Вот как начали высмеивать и осуждать все, что хоть на миллиметр в степные скрепы не вписывается – так и началось. Или осуждать можно только в одну сторону, как лже-патриот Соловьев? Что за народ, обязательно надо кого-то гонять, гнобить и вешать на столбах. Не попов, так геев», – пишет пользователь с ником «тубероза».

Напомним, скандал вокруг лицея № 12 в Екатеринбурге разразился после того, как журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно пародируя современных поп-звезд, а затем снимают футболки. Соловьев назвал происходящее «ЛГТБ-танцем». После скандала министр образования Свердловской области предложил уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву – педагога с 50-летним стажем и большим числом наград, в том числе от областных властей. Но губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и за детей, призвав никого не увольнять: «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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