В мэрии Екатеринбурга отреагировали на сообщение Соловьева о «ЛГБТ-танцах» в лицее

Администрация Екатеринбурга отреагировала на разошедшееся по телеграм-каналам сообщение о «развратных танцах» в лицее № 12. Общественному резонансу в очередной раз поспособствовал телеведущий Владимир Соловьев, который усмотрел в движениях выпускников пропаганду ЛГБТ.

«Это не школа в г. Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности. На уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди», – перепостил Соловьев сообщение канала https://t.me/urallive, который первым разместил короткий отрывок из танцевального номера.

Департамент образования Екатеринбурга ответил на обвинения. Там рассказали, что 12 мая в лицее проводился традиционный конкурс «Танцевальная галактика», приуроченный к Международному дню танца.

«Ребята представляли танцевальные композиции разных стилей и направлений. В связи с тем, что дети не имеют специальной хореографической подготовки, был поставлен танец-пародия. Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодёжных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым. С администрацией школы (директором, заместителем директора по воспитательной работе, классным руководителем) проведена профилактическая беседа, с педагогическим составом школы проведен внеплановый инструктаж. С обучающимися проведен классный час. На данный момент осуществлён выход Департамента образования в учреждение, идёт служебное расследование, по результатам которого будут приняты решения», – заявили в департаменте.

Там добавили, что последний звонок в лицее прошел под девизом «Прощай, школа!» 25 мая, так что танцевальный конкурс к нему отношения не имел.

В самом лицее на звонки «Нового Дня» не ответили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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