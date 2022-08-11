Завуч екатеринбургского лицея получила штраф за «ЛГБТ-танец» учеников

Завуч екатеринбургского лицея № 12 Лидия Ардашова оштрафована на 40 тысяч рублей после скандальной истории с «ЛГБТ-танцем» учеников. Заместителя директора по воспитательной работе признали виновной по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Решение было принято еще 24 июня, вердикт вынес мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников.

Напомним, скандал разразился после того, как ученики лицея № 12 на празднике исполнили шуточный танец-пародию. Кто-то из зрителей снял подростков на видео и отправил его телеведущему Владимиру Соловьеву, а тот назвал происходящее «ЛГБТ-танцем». После чего министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора лицея Любовь Кулеву, но за нее заступились педагоги и родители учеников, а затем и губернатор Евгений Куйвашев. В июне появилась информация, что наказание за случившееся понесет завуч по воспитательной работе Лидия Ардашева. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что педагог будет уволена, но этого не произошло. На сайте лицея № 12 Лидия Ардашева по-прежнему числится в трудовом коллективе в своей должности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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