Певица Чичерина жестко проехалась по лицеистам, исполнившим «ЛГБТ-танец»

Певица Юлия Чичерина жестко высказалась по поводу неоднозначного выступления в Международный день танца учеников лицея № 12 в Екатеринбурге. Телеведущий Владимир Соловьев назвал его «ЛГБ-танцем», а губернатор Евгений Куйвашев – неудачной шуткой.

Чичерина на своей странице в соцсети заявила, что за номером стоит «небольшая сплоченная шайка свидомых бандеровцев, прижившихся на Урале, с очень тесными связями с украинской прессой и западными кураторами». «[Они] держат город-труженик в страхе быть не модными, в страхе того, о чем «говорят в сети», в страхе быть заклёванными, оскорбленными и униженными». Хэйта этих анонимов очень боятся местные политики, бизнесмены и «интеллигенция», из-за этого поддерживают содомию, бесовские выступления против храмов и против самых достойных своих сыновей», – заявила певица.

Она потребовала «ответить перед матерями и женами участвующих в СВО героев, рискующих своей жизнью ради Родины». «В тылу, в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну, позоря наших дедов, переломивших хребет фашисткой гадине в прошлом. Уральцы, участвующие в СВО, обязательно вернутся с Победой, и виновным придется ответить за всё», – объяснилась исполнительница.

Также она потребовала у «подвергнуть жесточайшей проверке на предмет сотрудничества с противником пассивные службы, которые были обязаны следить за этим». «Екатеринбург, вместе мы сила, давайте вышвырнем всю эту гадость обратно на панели и в Европу мыть унитазы, очистим родной город от предательства! Работаем, братья!» – подытожила Чичерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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