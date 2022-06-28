Куйвашев ответил противникам Ельцин-центра: «Что вы до Бориса Николаевича докопались?» (ВИДЕО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил противникам Ельцин-центра, на сей раз – в лице депутата заксобрания, персека местного обкома КПРФ Александра Ивачева. «Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина-то докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, каким сегодня являетесь вы, коллега, можно сказать, его дорогой идете», – сказал Куйвашев Ивачеву.

Куйвашев ответил противникам Ельцин-центра

Также он напомнил, что Ельцин-центр был создан «не по чьему-то велению или хотению», а в соответствии с федеральным законом № 68 от 2008 года. «В наблюдательный попечительский совет входят сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента, уважаемые люди и ваш покорный слуга. И, конечно, он должен существовать», – ответил Куйвашев.

Объяснил он и политику Ельцин-центра в отношении мероприятий, которые проводятся в его стенах. «Я знаю, что сам Ельцин-центр, чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия, чем меньше он будет мероприятий проводить, тем больше нам придется платить денег из бюджета, вы к этому готовы?» – спросил у Ивачева губернатор.

Напомним, Куйвашева за Ельцин-центр критикуют не только коммунисты, но и популярные персоны – режиссер Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев и другие. На открытие Ельцин-центра приезжал президент России Владимир Путин, бывший тогда премьером Дмитрий Медведев и другие представители политической элиты России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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