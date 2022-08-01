Вдова первого президента ответила хейтерам Ельцин-центра

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина ответила хейтерам центра имени первого главы государства в Екатеринбурге. В первую очередь, руководителю КПРФ Геннадию Зюганову. «В последние годы … политические неудачники 90-х стали часто предаваться воспоминаниям о прожитых годах. Проиграв в политических схватках больше двух десятилетий назад, сегодня они вынуждены врать, придумывать истории, которые соратники первого президента России опровергают, объясняют, почему такого быть не могло, приводят доказательства. Но проигравшие не могут без вранья. Вот, к примеру, Геннадий Зюганов на днях выступил с какими-то уж совсем нелепыми фантазиями. Оказывается, Ельцин предлагал ему «любой пост», но Зюганов гордо отказался, ответив, что «лучше застрелится». И все СМИ несколько дней дружно тиражируют эту ахинею. Получается, можно безнаказанно нести любой бред – ведь Ельцин не может ответить. Что ж, Геннадий Андреевич, Бориса нет, так вам отвечу я, – приводит ее слова пресс-служба Ельцин-центра. – Ни при каких обстоятельствах первый президент России не мог предложить вам «любой пост». Он был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса. Вы всегда были для него идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни».

Вдова первого президента заявила, что Зюганов рассказывает «несусветную чушь про Ельцин-центр». «И якобы федеральный бюджет тратит на него миллиарды, и в музее Ельцина нет ни слова о Великой Отечественной войне, и делали его исключительно американцы. Вранье в каждом слове! И в этом легко убедиться, посмотрев и прочитав множество интервью прекрасного российского режиссера Павла Лунгина, одного из создателей Ельцин-центра, зайдя в сам музей и посмотрев экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, взглянув на строчку бюджета, который выделяет государство Ельцин-центру, например, за этот, или прошедшие годы», – ответила Ельцина, призвав Зюганова побояться Бога.

Ранее замглавы думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, заявила, что судьба Ельцин-центра должна решаться жителями региона на референдуме.

Также на встрече глав думских фракций с молодежью лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал экспозиции музея «политической порнографией» и «национальным позором». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с этим согласился, назвав некоторые экспозиции сомнительными. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил Центр «переформатировать».

Екатеринбург, Елена Сычева

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