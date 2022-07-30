Будущее «Ельцин-центра» в Екатеринбурге предлагают вынести на референдум

Заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, выступая на форуме «Территория смыслов» в субботу, 30 июля, заявила, что судьба «Ельцин-центра» в Екатеринбурге должна решаться жителями региона на референдуме, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Авксентьева сказала: «Присутствующие в зале сейчас политизируют этот вопрос (о судьбе «Ельцин-Центра», – прим.ред), который решается намного проще. Речь идет о конкретном объекте в Свердловской области. Для управленцев и будущих политиков: этот вопрос можно вынести дополнительно на референдум субъекта, где люди проголосуют: нужен или не нужен «Ельцин-центр», перепрофилировать его или нет. Обычно люди сами знают, что им нужно, а что нет. И сталкивать людей лбами на основе разных позиций совсем не нужно. Мы, наоборот, должны искать общие точки соприкосновения и совместно решать проблемы».

Как именно могут быть на референдуме сформулированы вопросы о перепрофилировании «Ельцин-Центра» Сардана Авксентьева не пояснила.

Следует отметить, что ранее вопрос о деятельности «Ельцин-центра» поднял на встрече глав думских фракций с молодежью лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Тогда он назвал экспозиции музея «политической порнографией» и «национальным позором».

Зюганов отметил, что работа «Ельцин-Центра» совершенно не отражает величие истории России. В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с критикой музея и назвал некоторые его экспозиции сомнительными. Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил Центр «переформатировать».

Москва, Иван Бабурин

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