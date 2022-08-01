Безграмотный и политически слепой: депутат Госдумы высказался о Ельцине и центре его имени

Депутат Госдумы от «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов рассказал о своем отношении к первому президенту России Борису Ельцину и центру, носящему его имя.

Депутат считает, что у Ельцина есть две главных заслуги – то, что он привел к власти Путина, и то, что возродил влияние Русской православной церкви. Но недостатков в его правлении все равно было много. «Нужно понимать, что Ельцина нельзя красить одним цветом. Он был плоть от плоти россиянин. И сгорел пороком актуальным для многих сотен (!) тысяч наших сограждан. Он не обладал нужной грамотностью и творил ужасные ошибки в национальной политике, приведшие к войне на Кавказе. Он позволил провести грабительскую приватизацию. Он развел Семибанкирщину и является отцом российского олигархата и разграбления промышленного потенциала страны. Он был политически слепым в отношениях с США и Западом. Поэтому большой исторической ошибкой организаторов экспозиций Ельцин-Центра является то, что они героизируют и идеализируют роль Ельцина в истории. И при этом демонизируют весь предыдущий исторический период России. Этого нельзя делать! Это ложь. И в этой лжи нельзя воспитывать современных школьников и студентов», – написал Кузнецов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, недавно губернатора Евгения Куйвашева критиковали за Ельцин-центр и коммунисты, и популярные персоны – режиссер Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев и другие. В июне Куйвашев ответил одному из критиков, депутату от КПРФ Александру Ивачеву: «Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина-то докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, каким сегодня являетесь вы, коллега, можно сказать, его дорогой идете».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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