Дмитрий Песков об идее признать Ельцин-центр иноагентом: «Были эпизоды, которые вызывали широкие споры»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение признать екатеринбургский Ельцин-центр иноагентом.

«Знаю, что он (Путин) его (Ельцин-центр) посещал в свое время. Действительно, было посещение. Но впоследствии, действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности, а дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», – цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, с идеей признать Ельцин-центр иноагентом выступил режиссер Никита Михалков. «Вот почему Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин-центр – нет? разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? Но это что, мало того, что Ельцин-центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал Ельцин-центра, в самом центре Москвы, мы говорили об этом», – заявил он в своей передаче «Бесогон».

Добавим, что Михалков известен своими выпадами в адрес президентского центра в Екатеринбурге. Так, еще в 2016 году, выступая в Совете Федерации, он обвинил учреждение в «разрушении национального самосознания детей». При этом на тот момент он в музее даже не был.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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