Михалков предложил признать Ельцин-центр иноагентом

Режиссер Никита Михалков считает, что Ельцин-центр зря не признали иноагентом. «Вот почему Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин-центр – нет? разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? Но это что, мало того, что Ельцин-центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве 13 лет уже строится филиал Ельцин-центра, в самом центре Москвы, мы говорили об этом», – заявил он в своей передаче «Бесогон».

Михалков известен своими выпадами в адрес президентского центра в Екатеринбурге. Так, еще в 2016 году, выступая в Совете Федерации, он обвинил учреждение в «разрушении национального самосознания детей». При этом на тот момент он в музее даже не был. «Я помню, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад команды Ельцина в строительство новой России», – напомнила ему Наина Ельцина. В 2017 году Михалков сравнил премию Ельцин-центра с наградой Вермахта. Спустя год он заявил, что Ельцин-центр транслирует ложь, за историю страны выдает «мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь». В этом году Михалков «прошелся» по УрФУ, заявив, что вуз получает деньги из Фонда Ходорковского.

Екатеринбург, Марина Иванова

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