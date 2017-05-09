Я художник, я так вижу: Михалков пояснил, почему сравнил премию Ельцин-центра с наградой Вермахта

Публикации за 09.05.17

Режиссер Никита Михалков пояснил, почему он сравнил премию Ельцин-центра в конкурсе «Лучший европейский музей 2017» с наградой Третьего рейха. Деятель культуры считает, что он гражданин России и может высказываться по любому поводу, а в какой форме высказываться – это его художественное право.

«Как знаем мы все и как утверждает Ельцин Центр, мы живём в свободной демократической стране, в которой любой гражданин может высказать любую точку зрения по любому поводу. Я – гражданин своей страны и я – русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно, то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право», – прокомментировал кинорежиссер в интервью «Интерфаксу». Михалков считает, что надо задуматься, почему «наши друзья», которые ввели санкции, выбрали для премирования именно музей в Екатеринбурге, который, по его мнению, искажает историю. «И именно за это европейские организации награждают Ельцин Центр как лучший музей Европы. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство здравомыслящих людей, живущих в нашей стране и желающих продолжать в ней жить, со мной согласятся. Это я говорю как гражданин. А как художник я использую метафору, и она очень проста – Ельцин Центр получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны. А разве полицаи получали награды не за тоже самое? Ведь даже согласно указу короля Пруссии Вильгельма II, Железным крестом должны были награждаться без различия чинов и состояния, в том числе граждане оккупированных стран, за заслуги во благо немецких Вооруженных сил и во благо их союзников, за службу вопреки интересам своей страны. Что, собственно, сегодня мы и видим в работе Ельцин Центра. Итак – ничего личного, господа! Только факты», – высказался Михалков.

Напомним, режиссер в очередной раз выступил со скандальным заявлением в адрес екатеринбургского «Ельцин-центра» после вручения последнему премии «Европейский музей года». Музей имени первого президента России получил награду «за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея» и один из важнейших призов конкурса – приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Эта награда впервые присуждается российскому музею. Михалков в эфире радиостанции «Говорит Москва» сравнил премию с наградой Третьего рейха: «Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта».

После такого заявления Ельцин-центр извинился за российского деятеля перед иностранными музеями. «Кинорежиссёр, по сути, позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс «Лучший европейский музей» и какие проекты были удостоены его высоких наград», – отметили в Ельцин-центре и перечислили список музеев, получавших ранее такую награду.

«Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии? Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновения с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции. Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», – заявили в музее.

В декабре прошлого года Михалков, выступая в Совете Федерации, обвинил центр в «разрушении национального самосознания детей». При этом на тот момент он в музее даже не был. После чего к нему обратилась Наина Ельцина, заодно напомнив Михалкову его позицию двадцатилетней давности: «Я помню, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в строительство новой России. Если честно, то мне очень горько писать эти слова. Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал». 17 декабря режиссер все-таки побывал в екатеринбургском музее. «Информация об экспозиции Ельцин Центра, которую я смог получить и изучить заочно, абсолютно подтвердилась при моем посещении музея», – заявил Михалков. Правда, он умолчал, что осмотрел всего два зала экспозиции, отказался смотреть документы или видеокомментарии и в основном занимался не просмотром экспозиций, а монологами для сопровождавшей его телекамеры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.05.17

Позор: в День Победы чиновники Екатеринбурга не смогли организовать доставку ветеранов на парад (ВИДЕО). / Бессмертный полк-2017: 50 тысяч участников, искренние слезы и нелепые голуби (ФОТО). / В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»