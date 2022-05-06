Ветеранские организации Екатеринбурга просят отдать им Ельцин-центр и переименовать его в «Отчизну»

Двадцать пять ветеранских организаций Свердловской области написали открытое письмо в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просят переименовать Ельцин-центр в центр «Отчизна». В качестве идеи общественники предлагают отдать площадки им, а также разместить там музей Вооруженных сил России с отдельной экспозицией про спецоперацию в Украине.

Идея написать письмо принадлежит Свердловскому отделению «Российского Союза ветеранов Афганистана», которое возглавляет Виктор Бабенко. Письмо также подписано им. Решение обратиться в Госдуму с просьбой переформатировать Ельцин-центр поддержали региональное отделение ветеранских организаций «ВоИн», «Боевое Братство», Межрегиональная организация ветеранов войны во Вьетнаме, «Союз десантников» и другие – всего 25.

В тексте письма (имеется в распоряжении редакции) Ельцин-центр называют «агрессивной площадкой, служащей больше для объединения оппозиционеров, прозападных либералов и прочих персон с антигосударственной деструктивной позицией». По мнению авторов письма, ЕЦ давно утратил первоначальную функцию – сохранение истории первого президента России, и стал «штабом «пятой колонны». Ветеранские организации уверены, что площадка проводит «сомнительные псевдокультурные общественные мероприятия по обработке сознания уральской молодежи и школьников идеями экстремизма, так называемых «общечеловеческих» ценностей, безнравственности и гендерной распущенности». Также авторы письма напоминают, что Ельцин-центр осудил военную спецоперацию на Украине.

Поэтому Госдуме предлагают рассмотреть вопрос о переименовании Елцьин-центра в Уральский центр ветеранов боевых действий «Отчизна». Там, по мнению общественников, можно разместить десятки ветеранских и патриотически настроенных организаций. Часть площадей предлагают отдать музею памяти воинов-интернационалистов «Шурави», редакции газеты «Ветеран Афганистана». Кроме того предлагают создать музей Вооруженных сил России с отдельной экспозицией, посвященной «истории уральского казачества и участию уральцев в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

Напомним, Ельцин-центр находится в ведении Федерации. Он был создан в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» в целях сохранения, изучения и публичного представления наследия первого президента России «в контексте новейшей истории Отечества, развития демократических институтов и верховенства права». На открытии центра в 2015 году присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вдова Бориса Ельцина Наина. «Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России. Сфера интересов Центра – поддержка образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов», – говорится на официальном сайте Кремля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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